كشف وتدمير 12 مخبأ للإرهابيين و5 قنابل تقليدية الصنع بباتنة

كشفت مفرزة للجيش، أمس الأحد،12 مخبأ للإرهابيين، و5 قنابل تقليدية الصنع، بالإضافة إلى ألبسة وأغراض مختلفة، خلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة بني فضالة بباتنة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أوقفت مفارز للجيش، بجانت، 264 شخصا، وحجزت 12 مطرقة ضغط، 16 مولدا كهربائيا، وشاحنة محملة بخليط الحجارة وخام الذهب.

فيما ضبط عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود (11891) قرصا مهلوسا، وذلك إثر دوريتين منفصلتين قرب الحدود بكل من تبسة والوادي.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني بالشلف، 3 تجار مخدرات، بحوزتهم (9,5) كيلوغرام من الكيف المعالج.

فيما تم توقيف 25 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وجانت.