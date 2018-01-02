كشف وتدمير 15 مخبأ للإرهاب بجيجل

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بجيجل 15 مخبأ للإرهابيين تحوي معدات حربية وكمية من مادة الديناميت.

بالإضافة إلى أجهزة اتصال لاسلكية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء.

وأوضح ذات البيان أن المخابئ تحتوي قنبلة تقليدية الصنع، و200 غرام من مادة الديناميت ومنظاري ميدان ومعدات تفجير.

وكذا أجهزة اتصال لاسلكية وكميات من المواد الغذائية والأدوية والألبسة والأفرشة.

من جهة أخرى، حجزت مفارز للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار شاحنة ومركبة و10 أطنان من المواد الغذائية.

بالإضافة إلى 1528 وحدة من مختلف المشروبات وسبعة أجهزة اتصال عبر الأقمار الاصطناعية.

فيما أوقف عناصر الدرك الوطني تاجري مخدرات وحجز ت 995 قرص مهلوس بتلمسان.

وحسب نفس المصدر، فإنّ عناصر الدرك الوطني أوقفت شخصين بحوزتهما أربعة أسلحة نارية بكل من باتنة وخنشلة.

في حين تمّ توقيف 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وورقلة وغرداية وعين قزام وبرج باجي مختار.