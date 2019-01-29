كشف وتدمير 3 قنابل تقليدية الصنع ببومرداس

أخبار الجزائر
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كشف وتدمير 3 قنابل تقليدية الصنع ببومرداس
بقلم نادية بن طاهر

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة قنابل تقليدية الصنع، أمس الإثنين، ببومرداس.

كما كشف عناصر الدرك الوطني، ورشتين لإعداد أسلحة تقليدية الصنع، إثر عمليتين متفرقتين بكل من أدرار وباتنة.

واستطاعوا من خلال العملية حجز 18 بندقية صيد و6,7 كيلوغرام من مادة البارود، بالإضافة إلى معدات مختلفة أخرى.

وفي إطار آخر، تم توقيف مهرب وحجز شاحنته المحملة بـ7000 لتر من الوقود و3 مطارق ضغط ببرج باجي مختار.

ومن جهة أخرى ضبطت عناصر الدرك الوطني 586 قرص مهلوس بسطيف.

كما تم توقيف 17 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة، بكل من تلمسان وعين تموشنت وبومرداس.


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