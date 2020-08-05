كشف وتدمير 3 مخابىء للجماعات الإرهابية مع حجز أسلحة في 4 أيام

كشفت وزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء حصيلة العملياتية للجيش في الفترة الممتدة مابين 01 إلى 04 أوت 2020.

ووفق بيان لذات الوزارة خلال الفترة الممتدة مابين 01 إلى 04 أوت تم تدمير مخابىء للجماعات الإرهابية مع حجز اسلحة وضبط مخدرات ومشروبات كحولية.

العمليات تمت من طرف مفارز للجیش الوطني الشعبي وكذا والدرك الوطني وحراس الحدود إثرعملیات نوعیة من تحقیق النتائج التالیة:

كشفت ودمرت مفرزة للجیش الوطني الشعبي 3 مخابئ للجماعات الإرھابیة تحوي على قنبلة 1 تقلیدية الصنع ومواد متفجرة وأغراض أخرى ببومرداس.

وفي إطار محاربة التھريب والجريمة المنظمة تم تحقيق النتائج التالية:

حجز ت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود 75.103 كیلوغرام من الكیف المعالج في تلمسان.

توقیف 5 أشخاص وحجز بندقیة 1 صید و18000 كبسولة خاصة ببنادقالصید .

حجز 1344 قرص مھلوس وكذا 1304 وحدة من مختلف المشروبات وأيضا 3750 وحدة من مادة التبغ بتبسة.

فیما تمكنت مصالح الدرك الوطني من تفكیك شبكة للاتجار بالمخدرات والمھلوسات تتكون من 9 أشخاص، وحجز 5040 قرص مھلوس بالجزائر العاصمة.

إضافة إلى توقیف 5 أشخاص وحجز 23526 وحدة من مختلف المشروبات بالوادي وعنابة.

من جھة أخرى أوقفت مفارز للجیش الوطني الشعبي 13 شخصا وضبطت مركبة 1 رباعیة الدفع و21 (مولدا كھربائیا.

كما تم ضبط 20 مطرقة ضغط وجھازين 2 للكشف عن المعادن وأغراض أخرى تستعمل في عملیات التنقیب غیر المشروع عن الذھب بتمنراست وبرج باجي مختار.

وخلال نفس الفترة تم حجز 4 كیلوغرام من الكیف المعالج ومركبتین 2 رباعیتي الدفع و معدات التنقیب غیر المشروع عن الذھب بجانت.

وبكل من تبسة، سوق أھراس والطارف تم حجز 8616 لتر من الوقود و1455أيضا قرص مھلوس .