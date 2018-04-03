كشف وتدمير 4 مخابئ للإرهاب في بومرداس وباتنة

كشفت ودمرت مفارز للجيش، في بومرداس وباتنة، 4 مخابئ للإرهاب تحوي قنبلتين تقليديتي الصنع بالإضافة إلى مواد غذائية وألبسة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني،أوقفت مفارز للجيش بتمنراست وعين قزام،12مهربا وحجزت شاحنة ومركبتين رباعيتي الدفع و2.25طن من مواد البناء.

و11جهاز كشف عن المعادن، ومولدين كهربائيين وكميات كبيرة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش باروني مخدرات بحوزتهما 3.2 كلغ من الكيف المعالج ببشار.

فيما تم حجز 2556 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة.