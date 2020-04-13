كشف وتدمير 4 مخابئ للجماعات الإرهابية وقنبلتين  تقليديتي الصنع بسكيكدة والبويرة

كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، 4 مخابئ للجماعات الإرهابية، وقنبلتين تقليديتي الصنع.

وحسب بيــان لــوزارة الـدفـــاع الـوطـنـي، تم ذلك خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من سكيكدة والبويرة.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش، إثر عمليات متفرقة بكل من تلمسان وغليزان، جيجل وبرج بوعريريج بالناحية العسكرية الخامسة، 5 تجار مخدرات، وضبطت 61,85 كيلوغرام من الكيف المعالج ومركبتين سياحيتين.

من جهة أخرى أوقفت مفرزة للجيش بعين ڨزام، 35 شخصا، وحجزت 7 مولدات كهربائية، و6 مطارق ضغط، وجهاز كشف عن المعادن.

في حين تم توقيف 8 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان.