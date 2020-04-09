كشف وتدمير 6 مخابئ للإرهابيين بالمدية وسكيكدة

كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الاربعاء، إثر عمليتي بحث وتمشيط بكل من المدية وسكيكدة، 6 مخابئ للإرهابيين.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الخميس، تحوي المخابئ ثلاثة مسدسات وثلاث ماسورات لأسلحة نارية، وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى مواد غذائية وألبسة وأفرشة وأغراض أخرى مختلفة.

من جهة أخرى، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش، بالتنسيق مع الجمارك 28 قنطار من الكيف المعالج، و59,340 كيلوغرام، إثر عمليتين منفصلتين ببلدية جنين بورزڨ، ولاية النعامة.

كما أوقف حرس الحدود بمرسى بن مهيدي، ولاية تلمسان، تاجري مخدرات، وضبطوا 100 كيلوغرام من الكيف المعالج، كانت مُحملة على متن زورق مطاطي.

في حين أوقف عناصر الدرك بالمسيلة، تاجري مخدرات، وضبطوا بندقية صيد و1360 قرص مهلوس.

كما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش بالشلف، تاجري مخدرات آخرين بحوزتهما 9,4 كيلوغرام من الكيف المعالج.