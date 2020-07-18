كشف وتدمير 7 قنابل تقليدية الصنع بتبسة

كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الجمعة، سبعة قنابل تقليدية الصنع، إثر عملية بحث وتمشيط بتبسة.

من جانب آخر، أشار بيان وزارة الدفاع الوطني، أن مفارز الجيش، بالتنسيق مع حرس الحدود ببشار، حجزت كمية معتبرة من الكيف المعالج تقدر بقنطارين و52 كيلوغرام.

في حين حجزت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني 1798 قرص مهلوس بأم البواقي.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش بكل من جانت وبرج باجي مختار، 6 أشخاص، وحجزت سيارتين رباعيتي الدفع ودراجتين ناريتين، و9 مولدات كهربائية، و10 مطارق ضغط و3 أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب.

كما حجز عناصر الدرك الوطني بتيارت مسدسا وبندقية صيد بدون رخصة.

في سياق متصل، تم إحباط محاولات تهريب 2804 لتر من الوقود بكل من الطارف وتبسة وسوق أهراس، فيما تم توقيف 5 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بتلمسان.