كشف وتدمير 7 قنابل تقليدية الصنع بكل من سطيف والجلفة

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي من كشف وتدمير سبع قنابل تقليدية الصنع في كل من الناحية العسكرية الأولى والخامسة.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني في بيان لها، أنه واثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من الجلفة وسطيف، تمكنت مفارز الجيش من كشف وتدمير سبع قنابل تقليدية الصنع.

فيما أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام خمسة وعشرين شخصا.

وحجزت ثلاثة وعشرين مولدا كهربائيا وإحدى عشر مطرقة ضغط وثلاث مركبات و شاحنتين، بالإضافة إلى 3.47 طن من المواد الغذائية و8600 لتر من الوقود الموجهة للتهريب.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، بورقلة شخصا على متن شاحنة محملة بـ 2500 خرطوشة سجائر، فيما تم توقيف 27 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان والأغواط.