كشف ودمر عناصر الجيش أمس الجمعة، خلال عمليات بحث وتمشيط 9 مخابئ للإرهابيين تحوي قنبلة تقليدية الصنع وأغراض مختلفة تدخل في صناعة المتفجرات

وحسب ما أفاد به بيان لوزراة الدفاع الوطني اليوم السبت، أوقف عناصر الجيش عنصري دعم للجماعات الإرهابية بولاية تلمسان.

وأضاف ذات البيان، أن عناصر الجيش بالتنسيق مع عناصر حرس الحدود بتمنراست وعين قزام وبرج باجي مختار

أوقفوا 7 مهربين وحجزوا 1.375 طنا من المواد الغذائية ومركبتين رباعيتي الدفع

بالإضافة إلى معدات تنقيب عن الذهب و800 لترا من الوقود، فيما تم ضبط 2600 خرطوشة من السجائر بتلمسان.

في سياق متصل، أوقف عناصر الدرك بقسنطينة شخصين بحوزتهما سلاحين ناريين.