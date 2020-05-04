كشف وتدمير19 قنبلة تقليدية بتبسة وتدمير مخبأ للجماعات الإرهابية بالجلفة

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، 19 قنبلة تقليدية الصنع خلال عملية بحث وتمشيط بتبسة.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، كشفت ودمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية، وحجز بندقية صيد بالجلفة.

من جانب آخر، أوقف عناصر الدرك الوطني خلال عمليات منفصلة بكل من بالنعامة وغليزان وتلمسان، 7 تجار مخدرات بحوزتهم 53,5 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين أوقفوا تاجر مخدرات بحوزته 10897 قرص مهلوس بسوق أهراس.

وأوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار، ثمانية 8 أشخاص، وحجزت 15 طنا من المواد الغذائية.

فيما تم توقيف 12 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية.