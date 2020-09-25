كشف ورشة سرية لصناعة الذخيرة الحية وحجز مواد صناعة المتفجرات بأم البواقي

تمكن عناصر الشرطة بفرقة قمع الإجرام بأمن أم البواقي، من الكشف عن ورشة سرية لصناعة الذخيرة الحية دون ترخيص.

كما قام عناصر الشرطة خلال ذات العملية بحجز مواد حساسة لصناعة المتفجرات مع توقيف شخص مشتبه فيه في القضية .

حيثيات القضية تعود الى تاريخ 2020.09.22 أثناء عملية مراقبة دورية للمركبات على مستوى احدى النقاط الأمنية أين تم توقيف مركبة.

وعثر بداخل المركبة على عتاد يدوي لصناعة الخراطيش، وكذا 32 كرية من معدن الرصاص وقطع اخرى من نفس المعدن.

وتم توقيف المشتبه فيه وتحويله الى مقر أمن الولائية وفتح تحقيق في القضية.

وبعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية، تم تفتيش مسكن يستغله المشتبه فيه كورشة سرية لصناعة الذخيرة الحية.

وتم حجز صفيحتين من مادة الرصاص مذاب وزنها 390 غرام، كمية من مادة البارود يقدر وزنها بـ 16.18 غرام.

كما تم حجز عتاد وأداوت لصناعة الذخيرة الحية، 69 مغلاق خراطيش على شكل أسطواني، آلة يدوية لنزع الكبسولات المستعملة.

بالإضافة إلى آلة ضغط لصناعة كويرات الرصاص، مكيالين خاصين بكيل كويرات الرصاص، مقبضين خشبين لرص وضغط مادة البارود، مثبت خراطيش.

وتم حجز 1460 غرام من مادة الرصاص على شكل كويرات متوسطة الحجم، 13.460 كلغ من مادة الرصاص كويرات صغيرة الحجم .

بالاضافة الى 09 خراطيش مملوءة عيار 16، 110 كبسولة خراطيش مستعملة، 219 خرطوشة فارغة عيار 16، منظار ميداني.

وتم حجز مقبض خشبي لسلاح ناري، وسلاح ناري من الصنف الخامس (بندقية صيد) .

المشتبه فيه انجز ضده ملف جزائي عن قضية إنشاء ورشة سرية لصناعة الذخيرة الحية دون ترخيص من السلطات المؤهلة قانونا.

كما يتابع المتهم بحيازة مواد حساسة لصناعة المتفجرات دون ترخيص، حيازة سلاح ناري من الصنف الخامس (بندقية صيد) دون ترخيص.

وقدم المشتبه فيها بموجبه أمام الجهات القضائية لدى أم البواقي أمس الخميس.