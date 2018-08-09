كشف و تدمير مخبأين للإرهاب بعين الدفلى و المدية

كشفت ودمرت عناصر الجيش الوطني الشعبي اليوم الخميس، مخبأين للجماعات الإرهابية بعين الدفلى و المدية.

حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

و جاء في البيان أنه و “في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت و دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الأربعاء, بكل من عين الدفلى والمدية مخبأين اثنين للجماعات الإرهابية”.

من جهة أخرى، أوقف لجيش الوطني الشعبي بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة مهربا.

و حجزت شاحنة محملة بـواحد طن و 6 قناطير من التبغ, في حين تم توقيف باروني مخدرات و حجز 540 قرص مهلوس بقسنطينة.

في سياق أخر حجزت عناصر الدرك الوطني بالطارف

571 غرام من المرجان فيما أوقف حراس الحدود و عناصر الدرك الوطني بتلمسان 18 مهاجرا غير شرعيا من جنسيات مختلفة.