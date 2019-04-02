كشف 17 قذيفة هاون و أسلحة ثقيلة أخرى في تمنراست

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبين، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي بتمنراست، مخبأ أسلحة والذخيرة.

وحسب بيان من وزارة الدفاع الوطني، فإن المخبأ يحتوي على ما يلي:

– أربعة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف

– بندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف

17 قذيفة هاون عياري 120 ملم و82 ملم

24 قذيفة مضادة للدبابات

6 قنابل يدوية

ماسورة للبندقية الرشاشة FMPK

11 مخزن ذخيرة للمسدس الرشاش من نوع كلاشنيكوف

3 صناديق للبندقية الرشاشة FMPK

– منظارين للقاذف الصاروخي RPG-7

3 مشاعل

بالإضافة إلى كمية من الذخيرة من مختلف العيارات تقدر بـ2446 طلقة وأغراض أخرى.