كشك يبيع كشوفات نقاط مزوّرة لتلميذات متوسط راسبات مقابل 50 دينارا

كشفت تحقيقات قضائية في ملف جزائي يتعلق بوقائع تزوير طالت وثائق إدارية، تمثلت في كشوفات نقاط لتلميذات راسبات. في عامهن الدراسي 2024-2025.

تفاصيل مثيرة ناقشتها هيئة محكمة الجنح بالدار البيضاء، بعد متابعة متهم غير موقوف يدعى “ع.م”. صاحب كشك بالقرب من متوسطة بالعاصمة، الذي حوّل محله لورشة مصغّرة. لخدمة تلاميذ رسبوا في الدراسة، لحمايتهم من عقاب أوليائهم.

حيث قام المتهم حسب الخبرة التقنية لمخبر بوشاوي بشاطوناف، بتزوير كشفي نقاط لتلميذتين قاصرتين. تدرسان سنة رابعة متوسط. من خلال استغلال كشف نقاط لتلميذ ناجح يدعى “ج.و” يدرس بنفس المؤسسة التعليمية. مع إحداث بعض التغييرات في المعدل أسفل الوثيقتين وجعله 11.52 بدل 8.

وتوبع في الجلسة المتهم “ع,موسى” بجنحة التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية، وجهها قاضي التحقيق له. بعد شكوى تقدمت بها متوسطة تقع بشرق العاصمة، وولي التلميذتين الضحيتين كل من “دنيا.ن”، و” م.ق”. بحيث صرحت التلميذة الأولى أنها بيوم الوقائع وبعدما تأكدت من رسوبها في العام الدراسي. ورفض المؤسسة تسليمها الوثيقة لحضور وليّ أمرها. توجهت إلى المتهم بمعية قريبتها أين كان في محله “كشك” قريب من المتوسطة. لتقديم المساعدة لها، لعلمها المسبق بأنه يقوم بتزوير كشوفات النقاط للتلاميذ الراسبين.

حيث وبعد إخطاره بالمعدل الذي تحصلت عليه، والمتمثل في 8.43. وخوفها الشديد من العقاب في المنزل من طرف والدها، عرض عليها خدمة تفلتها من العقوبة. حيث سلّم لها كشف نقاط لتلميذ ناجح يدعى “ج.و”. الذي تحصل على معدل 11.52. وقام بتعديل اسم ولقب التلميذ، ثم سلمها الوثيقة، مقابل 50دج، ثم قدم كشف راتب اخر لقريبتها. التي رحبت بالفكرة لخوفها من معاقبتها من طرف وليّ أمرها،

كما أنكر في الجلسة المتهم “ع.م” التهمة المنسوبة إليه جملة وتفصيلا. مصرحا أمام القاضي أنه بيوم الوقائع قام بنسخ وثيقتين اثنتين لكشف النقاط الخاصة بالضحية “دنيا” وقريبتها وسلماه مقابل 100 دج. ولم يقم البتة بمنحهما أي وثيقة غير صحيحة. وأمام تمسك المتهم بالإنكار واجه القاضي المتهم بتصريحات التلميذتين. حيث أكدت الضحية “دنيا” أن المتهم معروف عنه بتقديم المساعدة للتلاميذ الراسبين. الأمر الذي جعلها تلجأ إليه برفقة قريبتها “ابنة عمها” خشية تعرضها للعقاب من طرف أوليائهما. مشيرة أن المتهم سلمها كشف نقاط تخص تلميذ يدرس معهم يدعى “وليد”. مدوّن عليها معدله الفصلي. ومن ثمة قامت بإظهارها لوالدها. ونفس الشيء فعلته قريبتها، مؤكدة في معرض تصريحاتها، أن المتهم هو من عرض عليهما الفكرة. فوافقت بسبب الخوف فقط.

كما أكد والدا الضحتين حضرا الجلسة صحة تصريحات ابنتيهما. حيث صرح والد الضحية ” دنيا” أنه تفطن للأمر بعدما حاول استخراج الوثيقة المدرسية عن طريق تطبيقة “سكانير”. وبعد تقربه من المؤسسة للاستفسار عن سبب ظهور اسم التلميذ “وليد،ج” بدل اسم ابنته. أخبره المدير أن ابنته راسبة، ولا يمكن لها تسلم كشف نقاطها إلا بحضوره.

كما التمست وكيلة الجمهورية في الجلسة تسليط عقوبة عام حبساً نافذاً و100 ألف دج في حق المتهم. في حين قرّر رئيس الجلسة النطق بالحكم في جلسة مقبلة.

