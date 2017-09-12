أعلن نجادي مسقم المفتش العام لوزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق كشوف نقاط رقمية للتلاميذ قريبا.

في تصريحات بثها راديو “جيل أف أم”، أكد مسقم أنّه سيتم تسهيل حصول المتمدرسين على كشوف النقاط رقميا.

وتابع: “بمجرد إدخال التلميذ رقما يعطى له في بداية السنة، سيحصل على الكشف”.

وأردف مسقم :”يُمكن للمتمدرسين الحصول على الكتب بصيغة pdf”.

وأضاف:”سيصبح بإمكان أولياء التلاميذ التواصل مع الأساتذة عن طريق الرقم الحسابي، دون التنقل إلى المدرسة لاستفسار عن مسار أبنائهم”.

وأبرز المسؤول أنّ مصالح نورية بن غبريت ستعتمد على تطوير الرقمنة في القطاع التربوي.

وصرح نجادي، أنّ الوزارة تعتزم دمج رقمنة القطاع، مشيرا إلى أنّه تم قطع شوط كبير.

وأكّد: “جرى إدراج 98 % من الأساتذة والمؤسسات التعليمية في الأرضية الرقمية”.

وأضاف نجادي، بأنّ هذه الرقمنة ستسهل على الأساتذة حصولهم على شهادة عمل أو شهادة المسار المهني، وتحميل الكتب بكل أريحية.

وأكد بأن وزيرة التربية ستكلف الديوان الوطني عن بعد بالتكفل بهذا المشروع، باعتباره خبير في هذا المجال.

أخبار أخرى:

تعرّف على موقع “النهار”

“النهار أون لاين” هو موقع إخباري جزائري يهتم بالشؤون الوطنية والمحلية وحتى الدولية في كل المجالات، بصفة دورية وآنية ومستمرة.

يعتبر موقع “النهار أون لاين” موقعًا تابعًا لمجمّع “النهار” الإعلامي الذي يضمّ قناة “النهار الإخبارية” وجريدة “النهار الجديد” و”إذاعة شمس” على النت.

يتميز موقع “النهار أون لاين” بالنشر الفوري والآني للأخبار، مع التحري الكبير لمصداقية الأخبار والأحداث المنشورة من طرفنا.

يحرص الموقع على التحري في مصدر الخبر قبل بثّه، وفي حال حصول تطور يتم تحديثه بمقالات جديدة تتضمّن كل التفاصيل والتطورات.

يعمل موقع “النهار أون لاين” من دون انقطاع، ويضمن طاقمه الأخبار على مدى 24 ساعة، إضافة إلى تحديث الأخبار والمتابعة الدقيقة والشاملة.

يسمح موقع “النهار أون لاين” بمتابعة كل الأخبار التي تنفرد بها قناة “النهار”، ونقل كل التقارير والروبورتاجات التي تعدها القناة.

يعتبر الموقع من أبرز المواقع، ويحظى بنسب متابعة قياسية بفضل شبكة المراسلين التي تنشط عبر كامل التراب الجزائري.

يتابع موقع “النهار أون لاين” الأحداث الطارئة ببث مباشر عبر صفحة “النهار” على “الفايسبوك” و“تويتر”، ويتيح لكم متابعة الأحداث لحظة بلحظة.

الموقع يحتوي على أقسام تسمح لمختلف القرّاء بتتبع المحتوى المراد الاطلاع عليه من سياسة واقتصاد وثقافة ورياضة ومتفرّقات.

يسمح الموقع بتقديم استفتاءاتكم حول مواضيع الساعة من خلال ركن “الاستفتاء” الذي يكون موضوعه متزامنًا مع الحدث.

يتواجد موقع “النهار أون لاين” على مواقع التواصل الاجتماعي، ويحظى بمتابعة عالية تفوق الخمسة ملايين مشترك على “الفاييسبوك” وعلى “التويتر”.

يتيح الموقع الإلكتروني لمتابعيه إمكانية مشاركتهم بفيديوهات لأحداث عايشوها وإرسالها للموقع عبر رقم “الواتساب”.