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كعروف: “أنا على اتصال دائم ومبارشر مع الزلفاني”

الرياضة
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كعروف: “أنا على اتصال دائم ومبارشر مع الزلفاني”
بقلم كريم تيغرمت

أكد مساعد مدرب شبيبة القبائل، مراد كعروف، وجود تنسيق تام مع المدرب يامن الزلفاني، المتواجد بتونس، حول تربص الفريق.

وصرح كعروف، للإذاعة شبيبة القبائل: “أنا على اتصال مباشر، ومتواصل مع الزلفاني، منذ انطلاق التربص التحضيري الأول للفريق ببجاية”.

وأضاف: “أحاول دائما أن أضعه في الصورة، وحاليا نتناقش يوميا فيما يتعلق بالعمل على الجانب التكتيكي، حيث لا يمكنني العمل على طريقة لعب معينة، قد لا تتوافق مع رؤية المدرب الرئيسي”.

وتابع مراد كعروف: “اتنفقت مع الزلفاني، على الإستعانة بأحد مدربي الفئات الشبانية للفريق لمساعدتي، في حال عدم تمكنه من الإلتحاق بالفريق في الأيام القليلة المقبلة”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=889287

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