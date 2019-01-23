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كعروف: “الفوز على عين مليلة يعني ضمان البقاء بصفة رسمية”

الرياضة
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كعروف: “الفوز على عين مليلة يعني ضمان البقاء بصفة رسمية”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر المدرب المساعد لشبيبة القبائل، مراد كعروف، أن المباراة المقبلة أمام جمعية عين مليلة جد هامة، حيث ستضمن البقاء للفريق.

وصرح كعروف، اليوم الأربعاء، خلال ندوة صحفية: “المباراة صعبة وجد هامة، والفوز بها يعني ضمان البقاء رسميا، وبلوغ هدفنا الأساسي”.

وأضاف: “علينا أن نكون حذرين أمام جمعية عين مليلة، وعدم ترك أي شيء للصدفة، لتحقيق الفوز المنشود، وضمان النقاط الثلاثة”.

وتابع: “نفكر في الأندية التي تلاحقنا أكثر من المتصدر، وفي حال فوزنا على عين مليلة، يمكننا الحديث عن أمور أخرى”.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستستضيف جمعية عين مليلة، الجمعة المقبل، بتيزي وزو، بدون جمهور، لحساب الجولة الـ19 من المحترف الأول.


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