كعروف: “المدرب لديه الخيارات اللازمة أمام الرجاء”

كشف مساعد مدرب شبيبة القبائل، مراد كعروف، عن استعادة الفريق لمعظم لاعبيه المصابين قبل مواجهة الرجاء البيضاوي، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح مراد كعروف، للإذاعة الوطنية: “استرجعنا لاعبينا المصابين بفضل العمل الكبير للطاقم الطبي، باستثناء تيزي بوعلي، الذي لم يتنقل مع التشكيلة”.

وأضاف: “سعدو وسيوياد، سيشكلان محور دفاع الفريق في هذه المواجهة، بينما سيختار المدرب بين بن سايح وتافني لتنشيط الجناح الأيسر”.

وتابع مراد كعروف: “المدرب سيكون لديه الخيارات اللازمة في هذه المباراة، وسنختار الأكثر جاهزية والأكثر التزام من الناحية التكتيكية”.

يذكر أن شبيبة القبائل، سيواجه سهرة اليوم الجمعة، نادي الرجاء البيضاوي المغربي، بملعب “محمد السادس”، لحساب الجولة الثالثة لدور مجموعات رابطة الأبطال.