كعروف: “بوخنشوش غير معني بمباراة البرج وبن يوسف محل شك”

أكد مراد كعروف، مساعد مدرب شبيبة القبائل، غياب أربعة لاعبين من الشبيبة في المباراة المقبلة للفريق أمام أهلي برج بوعريريج.

وكشف مراد كعروف، في ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء، بمقر الفريق: “بوخنشوش لن يتواجد مع الفريق في مباراتنا المقبلة أمام أهلي برج بوعريريج”.

وأضاف: “سنكون منقوصين من خدمات كل من فيستون الغائب، سعيود، وتيزي بوعلي، بسبب العقوبة، كما أن مشاركة بن يوسف، لم تتأكد بعد، بسبب إصابة يعاني منها”.

وتابع: “بالنظر لكل هذه الغيابات، قرر المدرب دوما، استدعاء لاعبين من الشباب، على غرار كل من زاوش، ونزلة، اللذين سيتواجدان مع الفريق”.

وكشف مراد كعروف، أن الفريق سيتنقل أمسية اليوم إلى سطيف، أين سيجري تحضيراته، استعدادا لمباراة أهلي برج بوعريريج، المقررة هذا الجمعة.