كعروف: “حان الوقت لحصد بعض النقاط”

الرياضة
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كعروف: “حان الوقت لحصد بعض النقاط”
بقلم كريم.تيغرمت

إعتبر مساعد مدرب شبيبة القبائل، مراد كعروف، أن فريقه مجبر على استغلال مواجهة الرجاء البيضاوي، لحصد بعض النقاط في رابطة الأبطال.

وصرح مراد كعروف، للإذاعة الوطنية: “حضرنا كما ينبغي لهذه المباراة، وندرك مدى صعوبتها، بالنظر لأهميتها بالنسبة للفريقين”.

وأضاف: “لاعبينا اعتادوا حاليا على هذا النوع من المباريات الإفريقية، ما سيجعلهم أكثر تركيزا مقارنة بالمباريات السابقة، وهذا مهم لأنه حان الوقت لحصد بعض النقاط”.

وتابع كعروف: “يجب أن نكون أكثر تركيزا في الهجوم لتفادي الأخطاء التي ارتكبناها أمام الترجي، قصد العودة بنتيجة إيجابية”.

وختم مراد كعروف: “لاعبينا يملكون كل المعلومات اللازمة لتقديم مباراة في المستوى، والعودة على الأقل بنقطة من المغرب”.


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