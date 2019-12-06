كعروف: “علينا إحترام الترجي دون تضخيمه”  

الرياضة
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كعروف: “علينا إحترام الترجي دون تضخيمه”  
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مساعد مدرب شبيبة القبائل، مراد كعروف، جاهزية فريقه، لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، اليوم الجمعة، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح مراد كعروف، للإذاعة الوطنية: “مواجهة فريق الترجي، تحفز كثيرا لاعبينا، كون منافسنا يعد حامل اللقب، وسيشارك في كأس العالم للأندية”.

وأضاف: “على لاعبينا الحفاظ على تركيزهم في هذه المباراة، واحترام منافسهم، لكن دون تضخيمه، أو إعطائه أكثر من حجمه”.

وتابع كعروف: “ندرك أنها ستكون مباراة صعبة، وحضرنا لاعبينا من كل الجوانب، نتمنى أن يكونوا جاهزين 100%”.

وختم مراد كعروف: “سعداء بالدعم الكبير من أنصارنا الذين تنقلوا بقوة إلى تونس، ونأمل أن نكون في الموعد لإسعادهم”.


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