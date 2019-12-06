كعروف: “علينا إحترام الترجي دون تضخيمه”  

أكد مساعد مدرب شبيبة القبائل، مراد كعروف، جاهزية فريقه، لمواجهة الترجي الرياضي التونسي، اليوم الجمعة، لحساب رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح مراد كعروف، للإذاعة الوطنية: “مواجهة فريق الترجي، تحفز كثيرا لاعبينا، كون منافسنا يعد حامل اللقب، وسيشارك في كأس العالم للأندية”.

وأضاف: “على لاعبينا الحفاظ على تركيزهم في هذه المباراة، واحترام منافسهم، لكن دون تضخيمه، أو إعطائه أكثر من حجمه”.

وتابع كعروف: “ندرك أنها ستكون مباراة صعبة، وحضرنا لاعبينا من كل الجوانب، نتمنى أن يكونوا جاهزين 100%”.

وختم مراد كعروف: “سعداء بالدعم الكبير من أنصارنا الذين تنقلوا بقوة إلى تونس، ونأمل أن نكون في الموعد لإسعادهم”.