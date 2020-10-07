كعروف: “علينا تسطير أهداف كبيرة في كأس الكاف”

تحدث مساعد مدرب شبيبة القبائل، مراد كعروف، عن مشاركة الفريق في الطبعة المقبلة من كأس الكاف، والأهداف التي يجب بلوغها.

وصرح كعروف، للصفحة الرسمية للفريق: “الشبيبة نالت حقها بالمشاركة هذا الموسم في كأس الكاف، بعد احتلالنا للمركز الرابع”.

وأضاف: “سنشارك لثاني مرة على التوالي في منافسة إفريقية، وهذا أمر مفيد بالنسبة لإدارة الفريق التي لم تكن تملك خبرة الموسم الماضي خلال مشاركتنا في رابطة الأبطال”.

وأردف: “يجب أن تتغير أهداف الفريق هذا الموسم، مقارنة بالموسم الماضي، أين كان هدفنا بلوغ دور المجموعات، الآن على الإدارة تسطير أهداف أكبر، كبلوغ نصف النهائي، ولم لا حتى نهائي كأس الكاف”.

وأضاف مساعد مدرب الشبيبة: “البعض يقول أن كأس الكاف تحب شبيبة القبائل، لكن يجب أن لا ننسى أننا لم نشارك لمرتين على التوالي في منافسة افريقية منذ 15 سنة”.

وتابع مراد كعروف: “يجب أن تكون أهدافنا محدد بعناية، خاصة وأننا نملك حوالي 17 لاعبا شاركوا الموسم الماضي في رابطة الأبطال، وبالعمل الجاد بإمكاننا بلوغ أهدافنا”.