كعروف: “لا خيار أمامنا غير الفوز على فيتا كلوب”

شدد مساعد مدرب شبيبة القبائل، مراد كعروف، على ضرورة الفوز أمام فيتا كلوب، للحفاظ على حظوظهم في التأهل للدور المقبل من رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح مراد كعروف، لتلفزيون “النهار”: “ندرك أن مباراتنا المقبلة ستكون صعبة، أمام فريق فيتا كلوب، الذي أقصي في هذه المنافسة”.

وأضاف: “نحن لزلنا نملك فرصة في التأهل، وعلينا استغلال ذلك، في الفوز بمباراتنا أمام فيتا كلوب”.

ومن جهتهم أكد لاعبو شبيبة القبائل عزمهم على العودة بالزاد كاملا من الكونغو، لتعزيز حظوظهم في التأهل لدور المقبل من رابطة الأبطال.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستواجه نادي فيتا كلوب الكونغولي، لحساب الجولة ما قبل الأخيرة، من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.