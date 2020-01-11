كعروف: “لا نملك عضوا في الكاف للدفاع عنا”

الرياضة
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كعروف: “لا نملك عضوا في الكاف للدفاع عنا”
بقلم كريم.تيغرمت

ندد مساعد مدرب شبيبة القبائل، مراد كعروف، بالظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقه أمس الجمعة، أمام الرجاء البيضاوي، ضمن رابطة أبطال إفريقيا.

وصرح مراد كعروف، عقب هذه المواجهة، لتلفزيون “النهار”: “في الوقت الحالي، التونسيون والمغاربة هم من يسيطرون على “الكاف””.

وأضاف: “للأسف نحن لا نملك أي عضو على مستوى الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، للدفاع عنا، وهذا ما يصعب الأمر علينا”.

وتابع: “أمر مؤسف، خاصة بالنسبة للاعبينا الذين قدموا ما عليهم، أن يتم حرمانهم من الفوز، بسبب الظلم التحكيمي، الذي حرمنا من ضربة جزاء شرعية”.

يذكر أن شبيبة القبائل، تعادل سلبا 0-0، أمس الجمعة، بملعب أول نوفمبر، أمام الرجاء البيضاوي المغربي، لحساب الجولة الرابعة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.


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