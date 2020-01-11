كعروف: “لهذا السبب نجا الخضر من كولسة الأفارقة في الكان”

تحدث مساعد مدرب شبيبة القبائل، مراد كعروف، عن الكولسة الكبيرة التي تشهدها “الكاف”، بعد التعثر الأخير لفريقه، مستدلا في ذلك بالمنتخب الوطني الجزائري.

وصرح مراد كعروف، لتلفزيون “النهار”: “كل أنظار العالم كانت موجهة إلى مباريات كأس أمم إفريقيا 2019، ولولا ذلك لما توج المنتخب الوطني بهذا اللقب”.

وأضاف: “منتخبنا الوطني قدم مباريات في القمة خلال الكان، وتحت أنظار الجميع، وهذا ما أجبر المسؤولين على السماح للخضر بنيل اللقب، لأننا “ديناها حلايلية”.

وتابع مراد كعروف: “لاحظنا ما حدث خلال توزيع جوائز الكاف مؤخرا، أين تم اختيار لاعب واحد فقط من المنتخب الوطني ضمن أفضل تشكيلة إفريقية لسنة 2019، مايدل على وجود “كولسة” كبيرة”.

وجاءت تصريحات مراد كعروف، عقب التعادل السلبي لشبيبة القبائل، أمس الجمعة، أمام الرجاء البيضاوي، ضمن رابطة أبطال إفريقيا.