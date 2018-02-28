كعروف: “ما دامت أسرة الشبيبة معنا ليس لدينا ما نخشاه”

أبدى العضو الجديد في الطاقم الفني لشبيبة القبائل، مراد كعروف، استعداده لبداية مهامه في الشبيبة، مؤكدا أن مهمتهم صعبة لكنها ليست مستحيلة.

وصرح مراد كعروف، في هذا الخصوص: “جئنا للعمل في ظروف صعبة ولكنها ليست مستحيلة، سنحاول إيجاد الحلول اللازمة للفريق”.

وأضاف: “مادام الأسرة الرياضية لشبيبة القبائل معانا ليس لدينا ما نخشاه، مسيري شبيبة القبائل، والكل واع بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه”.

وختم مراد كعروف، حديثه، بدعوة لأنصار لمواصلة دعم الفريق، وأن الحضور بقوة في المباراة المقبلة أمام اتحاد البليدة، كما كان عليه الأمر أمام اتحاد بلعباس.