كعروف: “مجبرون على الفوز أمام الرجاء للحفاظ على حظوظنا”

إعتبر مساعد مدرب شبيبة القبائل، مراد كعروف، أن فريقه مجبر على الفوز اليوم الجمعة أمام الرجاء البيضاوي، للحفاظ على حظوظه في بلوغ ربع نهائي رابطة الأبطال.

وصرح مراد كعروف للإذاعة الوطنية: “نحن مجبرون على الفوز بهذه المباراة، دون فرض ضغط زائد على اللاعبين لأن هذا سيعود بالسلب على مردودهم”.

وأضاف: “حضرنا لاعبينا جيدا من الجانب النفسي، لتجاوز النتائج السلبية الماضية، كما عليهم تفادي تضخيم المنافس، والإيمان في امكانيتنا، والتركيز على نقاط قوتنا”.

وتابع : “على لاعبينا الحفاظ على تركيزهم إلى آخر دقيقة من عمر المباراة، لأن هذا هو مفتاح الفوز في مثل هذه المباريات الكبيرة”.

وبخصوص الغيابات أوضح كعروف: “غيابات الرجاء لا تهمنا كثيرا لأنه يملك تعداد ثري من اللاعبين، ونحن أيضا نملك عدة غيابات في صفوفنا”.

وختم مراد كعروف: “حققنا هدفنا الأول ببلوغ دور المجموعات، لدينا حظ في بلوغ الدور الربع نهائي، والفوز في مباراة اليوم سيمنحنا راحة نفسية كبيرة”.