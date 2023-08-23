كعروف مدربا جديدا لمولودية قسنطينة

عينت إدارة مولودية قسنطينة، المدرب مراد كعروف، على رأس العارضة الفنية للفريق تحسبا للموسم الكروي الجديد.

ومن المقرر أن يشرف المدرب مراد كعروف على العارضة الفنية لـ”الموك”، إلى جانب عبد الغاني قموح، كمساعد له.

ويأتي انتقال كعروف إلى مولودية قسنطينة، بعد قيادته لنادي أولمبيك أقبو لتحقيق الصعود للقسم الثاني الموسم الماضي.

ويسعى مسؤولي مولودية قسنطينة، للاستفادة من خبرة مراد كعروف، لاعادة أمجاد النادي القسنطيني في الموسم الجديد.