كعروف: “من حق شبيبة القبائل المشاركة في كأس الكاف”

دافع مساعد مدرب شبيبة القبائل، مراد كعروف، عن حق فريقه، في المشاركة في منافسة كأس الكاف، وليكون بذلك الممثل الرابع للجزائر في المنافسات الإفريقية.

وصرح كعروف، في هذا الخصوص، عب إذاعة النادي: “شبيبة القبائل أنهى الموسم في المركز الرابع ومن حقها المشاركة في منافسة كأس الكاف”

وأضاف موضحا: “عدم إعلان الفاف، لشبيبة القبل كممثل رابع للجزائر في المنافسات الإفريقية يسظر بمصدقيتها أمام الكاف”

وأردف: “بعد قرار “الفاف” بعدم استكمال البطولة بسبب جائحة كورونا، سيكون من غير المعقول، وغير المقبول، واستكمال منافسة الكأس”.

وختم كعروف: “حان الوقت لتتخذ الإتحادية الجزائرة لكرة القدم، قرار حاسم في هذا الخصوص، خاصة وأن آجال تحديد الممثل الرابع للجزائر في المنافسات الافريقية يوشك على الانتهاء”