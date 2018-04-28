كعروف: “نريد الثأر من بلعباس وإهداء الكأس السادسة لأنصارنا”

عبر مراد كعروف، مساعد مدرب شبيبة القبائل، عن رغبته في إهداء الكأس السادسة، لأنصار الشبيبة، ليكون ذلك أحسن سيناريو للفريق هذا الموسم.

وصرح كعروف: “نتمنى التتويج بالكأس السادسة في تاريخ الفريق، واهدئها لأنصارنا الذين تعبو كثيرا هذا الموسم، بالنظر لما عشناه في بداية الموسم”.

وأضاف: “أعتبر هذه المباراة “كثأر رياضي” بالنسبة لفريقنا، أمام اتحاد بلعباس، الذي فاز علينا في نهائي الكأس سنة 1991″

وتابع: “اللاعبون يتواجدون في حالة جيدة، بعد النتائج الجيدة المحققة مؤخرا، أتمنى أن يلعب النهائي في روح رياضية”.

وبخصوص المنافس أضاف كعروف: “نحترم كثيرا اتحاد بلعباس، وبلوغه هذا الدور دليل على قوته، ورغم مواجهتنا له في البطولة، إلا أن لقاء الكأس يختلف”.

وختم في الأخير: “لايمكن الجزم بالفوز بالكأس، نملك مدرب له خبرة في النهائي، إضافة للطاقم الفني، وسنضع كل ذلك في خدمة لاعبينا”.