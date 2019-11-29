كعروف: “نطمح لدخول دور المجموعات بفوز أمام فيتا كلوب”

أكد المدرب المساعد لشبيبة القبائل، مراد كعروف، عن عزم فريقه على تسجيل انطلاقة موفقة في دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، من خلال الفوز أمام فيتا كلوب.

وصرح كعروف، للإذاعة الوطنية: “حضرنا جيدا لمواجهة فيتا كلوب، ونطمح لتسجيل انطلاقة موفقة، في بداية هذا الدور، من رابطة الأبطال”.

وأضاف: “نملك فكرة عن منافسنا، من ناحية نقاط قوته وضعفه، وسنستغل ذلك، في محاولتنا لتحقيق الفوز بالمباراة”

وتابع: “طالبنا من لاعبينا، عدم التسرع، مع ظرورة الحفاظ على تركيزهم، وهدوئهم إلى غاية الدقيقة الأخيرة من هذه المواجهة”.

وأردف كعروف: “سنلعب أمام جمهورنا بعد غيابه عنا لمدة شهرين، نتمنى أن نكون في الموعد، وأن نحظى بمساندته لغاية الدقيقة الأخيرة، بكل روح رياضية”.

يذكر أن شبيبة القبائل، يواجه أمسية اليوم الجمعة، بملعب “1 نوفمبر”، نادي فيتا كلوب الكنغولي، لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لرابطة أبطال إفريقيا.