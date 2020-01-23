كعروف: “هذا ما سيحدد مصيرنا في رابطة الأبطال”

أوضح مساعد مدرب شبيبة القبائل، مراد كعروف، أهمية الفوز أمام فيتا كلوب، كاشفا العوامل الأخرى التي ستحدد مصير فريقه في رابطة الأبطال.

وصرح مراد كعروف، للحساب الرسمي للفريق: “السفرية كانت طويلة، حيث دامت 9 ساعات، ونحاول التأقلم مع الأجواء الحارة هنا، أين بلغت 30 درجة”.

وأضاف: “”نحن مضطرون للفوز على فيتا كلوب، وانتظار نتيجة مباراة الرجاء أمام الترجي، فمصيرنا في المسابقة مرتبط بنتيجة هذه المباراة”.

وتابع مساعد مدرب شبيبة القبائل، مراد كعروف: “من جانبنا، سنبذل أقصى ما لدينا، للعودة بالنقاط الثلاث من كينشاسا”.

يذكر أن شبيبة القبائل، ستواجه فيتا كلوب الكنغولي، يوم السبت المقبل، لحساب الجولة الـ5، وما قبل الأخيرة من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا.