كعروف: “وديتي بوليفيا وجنوب افريقيا فرصة مناسبة لبيتكوفتيش”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث المدرب الجزائري مراد كعروف، عن المواجتين الوديتين للمنتخب الوطني، أمام بوليفيا، وجنوب افريقيا، وتزامنهما مع تعيين الناخب الجددي فلاديمير بيتكوفيتش.
وصرح كعروف، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “الدورة التي سيخوضها المنتخب الوطني جاءت في الوقت المناسب”.
كما أضاف: “هذه فرصة للمدرب الجديد بيتكوفيش، من أجل معاينة لاعبيه، قبل تسطير برنامج تحضيراته للتصفايات المقبلة”.
وتابع مراد كعروف: “نتمنى التوفيق لبيتكوفيتش، والمنتخب الوطني في المبارتين المقبلتين امام بوليفا، وجنوب افريقيا، وفي التحديات القادمة”.
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