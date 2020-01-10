كعروف يوضح بخصوص الدراجي مزياني والطوبال

الرياضة
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كعروف يوضح بخصوص الدراجي مزياني والطوبال
بقلم كريم.تيغرمت

تحدث المدرب المساعد لشبيبة القبائل، مراد كعروف، عن المستقدمين الجديدين أسامة الدراجي، ومحمد الطوبال، كما وضح اتصالات فريقه بالطيب مزياني.

وصرح مراد كعروف، للإذاعة الوطنية: “الدراجي استقدمناه بالنظر لتجربته في الميادين الإفريقية، وننتظر اندماجه في الفريق، للوقوف على جاهزيته البدنية”.

وأضاف بخصوص محمد الطوبال: “ننتظر تلقي وثائق الطوبال، خلال الأسبوع الجاري، ليباشر المنافسة رفقة شبيبة القبائل، في أقرب فرصة”.

وبخصوص اتصالات فريقه باللاعب الطيب مزياني، أوضح مراد كعروف: “طيب مزياني لا يملك بعد ورقة تسريحه، وهو من عدة أندية جزائرية، نتمنى ترسيم التحاقه بشبيبة القبائل”.


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