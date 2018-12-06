كعوان: الإعلام الوطني يجب أن يعتمد على المعايير الخلقية والإنسانية

قال وزير الإتصال جمال كعوان، أن الإعلام الوطني لا يجب أن يتعاطى مع معاناة البشر بشكل إنتقائي وإنما يعتمد على المعايير الخلقية والإنسانية.

مشيرا في كلمة خلال يوم إعلامي قرأها عنه بالنيابة مستشاره مجيد بكوش أن رئيس الجمهورية يولي عناية خاصة للفئات الهشة والقضايا الإنسانية.

وأضاف أن منظمة الهلال الأحمر الجزائري، تشرك هيئات وإعلاميين ووقفت في التصدي للمناورات الميؤوس منها ضد الجزائر.

ووصفه كعوان بالواجب الإنساني والوطني مشددا على أهمية اندماج الإعلام الوطني في كل البرامج الوطنية الإنسانية وبقائه مجندا.

للدفاع عن القضايا الإنسانية ومرافقة جهود المؤسسات الخيرية والتضامنية الفعالة قصد التخفيف من معاناة البشر.

كما يجب إعتماد تكوين خاص في مجال نشاط العمل الإنساني وخلق علاقات تواصل منتظمة بينها وبين المؤسسات الإنسانية.

وأشار الوزير إلى أن الإتصال المؤسساتي يجب أن يتعدى إلى الكشف عن معاناة فئات بشرية في مناطق معزولة ماكان لهذه الهيئات.

بلوغها لولا المقالات الصحفية والتحقيقات الإعلامية بعين المكان.