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كعوان: البرامج الرمضانية ينقصها الإبداع والإحترافية

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كعوان: البرامج الرمضانية ينقصها الإبداع والإحترافية
بقلم أمينة داودي

تأسف وزير الإتصال جمال كعوان، لغياب الإبداع ونقص الإحترافية في برامج مختلف القنوات التلفزيونية الخاصة خلال شهر رمضان.

وفي تصريح للصحافة خلال زيارة إلى دار الصحافة طاهر جاووت، إنتقد الوزير البرامج التي اقترحتها القنوات التلفزيونية الخاصة. خلال الشهر الفضيل مشيرا بصفة خاصة إلى غياب الإبداع فيها.
كما تأسف الوزير لوجود الكثير من العنف في بعض الحصص ولاسيما الكاميرات الخفية التي تميزت بالإفراط في الإنتاج والمضمون.
كما تحدث كعوان عن إنتاج كاميرات خفية “مزيفة” منددا بغياب الإحترافية وأخلاقيات المهنة.
و اعتبر الوزير أن المسؤولية تقع أكثر على عاتق مسيري هذه القنوات المدعوة الى تنظيم نفسها واحترام القانون والتحلي باحترافية أكثر.

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