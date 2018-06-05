كعوان: الجزائر ليست لديها مشاكل في حرية التعبير

ندد جمال كعوان برد سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر حول ما حدث بمقر البرلمان الذي أساء إلى رموز الدولة الجزائرية.

و اشار وزير الاتصال أن المشكل لا يكمن في المكان ولا في الفيديو وإنما في رد السفير الذي لا يتماشى مع الأعراف الديبلوماسية.

لأن الرد على تغريدة التويتر حول استدعاء وزارة الخارجية يُعتبر أمر بعيد كل البعد عن الجدية.

مشيرا في تحججه بحرية التعبير أن الجزائر ليس لديها أي مشكل في حرية التعبير خاصة وأن رئيس الجمهورية كرس هذا الحق.

وقال كعوان، على هامش تأبينية شيخ المعلقيين الرياضيين محمد صلاح، على رد سفر الاتحاد الأوروبي.

أن الأطر التي يتوفر عليها الاتحاد الأوروبي تتنافى مع ما حدث اليوم وما قيل من طرف السفير.

الذي يتحجج اليوم بحرية التعبير التى تتمتع بها الجزائر اليوم وبتدعيم من رئيس الجمهورية الذي يسعى الى تكريس هذا الحق.

وأن الحديث عن حرية التعبير في هذا المجال يستدعي قبل كل الحديث عن قضية الشعب الصحرواي وحقوقه التي تُنتهك اليوم.

ويستلزم الحديث عن مقتل المسعفة الفلسطينية “رزان اشرف النجار”.

التي لقت مصرعها خلال أداء عملها في إسعاف الجرحى بغزة، غير أن مبنى الاتحاد الأوروبي ظل بعيدا عن هذه القضية.

وأضاف الوزير، أن مبادئ الاتحاد الأوروبي في ترقية الحوار تحولت إلى وسيلة لمهاجمة البلدان على غرار ما حدث في الجزائر.

الذي وصفه بالبعيد عن الآراء الدبلوماسية، خاصة وأن مبدأ حرية التعبير لم يجسد بعد في العديد من القضايا الدولية.

على غرار ما جرى بملعب” سالتيك غلاسغو” عندما قام مناصرون بأداء أغنية تضامنية مع فلسطين وأصدر بحقهم غرامة مالية.

هي الأمور التي توضح التناقض في مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير التي يقول عنها سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر اليوم .

وأكد كعوان، أن حرية التعبير في الجزائر لا تجابه أي مشاكل وتخطت كل القيود، كما أن بوتفليقة يسهر شخصيا على تكريس هذا الحق.

من أجل ضمان المهنية والاحترافية التي لا يمكن أن تكون إلا إذا التزمت بأخلاقيات المهنة.