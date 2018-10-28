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كعوان: “الدولة تسهرعلى تطويرأداء القطاع السمعي البصري العمومي”

الوطني
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كعوان: “الدولة تسهرعلى تطويرأداء القطاع السمعي البصري العمومي”
بقلم عبد الجلال نويس

قال وزير الإتصال، جمال كعوان اليوم الأحد، أن الدولة تسهر على “توفير كافة الشروط والوسائل لتطوير أداء القطاع السمعي البصري العمومي

من حيث تنمية قدراته التقنية والبشرية “.

كما أكد ان الدولة ستواصل دعمها لمؤسستي الإذاعة والتلفزيون والعمل على “توفير كل الظروف لتنمية قدراتهما التقنية و البشرية”.

مضيفا، لدى إشرافه على مراسيم إحياء الذكرى الـ 56 لبسط السيادة على مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 28 أكتوبر 1962

أن الدولة ستواصل دعمها الكامل” لهتين المؤسستين باعتبارهما ملتقى رائدا في مجال الخدمة العمومية.


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