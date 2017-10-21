كعوان: المؤسسة الاعلامية مشروع اقتصادي وليس تحرير فقط

دعا وزير الاتصال جمال كعواني اليوم السبت بتيزي وزو أصحاب المؤسسات الإعلامية إلى التكيف مع الوضع الاقتصادي الحالي ليتمكنوا من الصمود.

وأضاف كعوان أن المؤسسة الإعلامية “ليست فقط مشروع تحرير بل هي مشروع اقتصادي كذلك في إشارة إلى الصعوبات المالية التي تواجهها بعض وسائل الإعلام.

وقال خلال ندوة صحفية بتيزي وزو إنه يتعين على وسائل الاعلام تحقيق أرقام مع إيجاد حلول بديلة لوضعها المالي مع التكيف مع الوضعية الاقتصادية الراهنة وتطور الساحة الإعلامية.

موضحا أن الصحافة الوطنية قد استفادت من الدعم غير المباشر من طرف السلطات العمومية.

مبرزا أن هذا الدعم استفادت منه بعض العناوين المهيمنة والتي تهزأ من السلطات العمومية من حين لآخر، معربا عن أمله أن يتحلى مهنيي الاعلام بالموضوعية.

وأشار كعوان إلى أن حوالي 60 جريدة توقفت عن الصدور منذ 2014 غير أنه تم انشاء خلال نفس الفترة حوالي 30 عنوانا جديدا.

واعتبر أنه بأكثر من 150 عنوان تعد الساحة الإعلامية الجزائرية من بين الأهم عالميا من حيث عدد العناوين.

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