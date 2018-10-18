كعوان ” على الإعلام أن يكون الوسيط لترسيخ قيم العيش معا “

أكد وزيرالاتصال، جمال كعوان اليوم الخميس بمستغانم، أن على الإعلام أن يضطلع بدورالوسيط لتعزيزالخيارات السلمية وتفضيل الحواروترسيخ قيم العيش معا.

وحسب موقع الوزارة قال الوزير”على وسائل الإعلام التعددية أن تعمل بإحترافية على إتاحة فضاءات التعبيرالحر

والنقاش المسؤول وعلى تقريب وجهات النظر ومد جسور التعارف والتفاهم وقبوك الآخر”.

كما أضاف “هذا المناخ يساعد الإعلامي على التحلي بروح المسؤولية وإحترام قواعد وأخلاقيات المهنة،

وما تقتضيه من صدق وتحري لصحة المعلومة وتجنب الإثارة والإشاعة والمعلومة المغلوطة التي قد توظف للكراهية والفتنة.”