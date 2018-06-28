كعوان: قدمنا 102 شكوى جديدة لإسبانيا بسبب التشويش على البث الإذاعي

أكد وزير الاتصال جمال كعوان اليوم بالعاصمة، أن الجزائر قدمت رسميا 102 شكوى جديدة للجانب الإسباني بسبب التشويش على البث الإذاعي.

وخلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني قال كعوان في رده على سؤال حول موضوع تشويش المحطات الأجنبية على البث الإذاعي.

أن الجهود مستمرة للدفاع عن حقوق بلادنا، حيث تم رسميا تقديم 102 شكوى جديدة للجانب الإسباني خلال سنتي 2016 و2017.

وأضاف الوزير أن النتائج الأولية لهذه الجهود ظهرت، حيث أكدت الإدارة الإسبانية غلق خمس محطات غير قانونية.

بينما لا تزال باقي الشكاوي قيد النظر.