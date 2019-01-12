كشف وزير الإتصال، جمال كعوان، اليوم السبت، عن عزم و إرادة وإلتزام السلطات العمومية بمرافقة والتأطير إذا أمكن الصحافة الإلكترونية.

لكن ذلك كما قال لا يعني أن يضمن لها ريع إشهاري فذلك غير وارد، داعيا أصحاب الصحف الإلكترونية للتفكير أولا في النموذج الإقتصادي لموقعهم من أجل مواجهة أي صعوبات مالية.

كما أضاف الوزير، أن الصحافة الإلكترونية حديثة النشأة وأن إنشاء صحيفة إلكترونية أمر سهل، لكن يجب التفكير أولا في النموذج والإطار الإقتصادي حتى نتمكن من جلب المتعاملين الإقتصاديين والحصول على الإشهار.