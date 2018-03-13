كعوان: “من حق المشاهدين الأفارقة متابعة المنافسات الرياضية من دون مساومة”

أكد وزير الإتصال جمال كعوان، أن المشاهدين الأفارقة لهم الحق في متابعة مباريات المنافسات الرياضية من دون أي مساومة.

وقال كعوان خلال المحادثات التي جمعته بمسؤولين أفارقة اليوم الثلاثاء بكيغالي، على هامش الدورة الـ11 للجمعية العامة للإتحاد الإفريقي للبث الإذاعي.

و دعا وزير الإتصال، الحضور حماية حق كل مواطن إفريقي في متابعة المنافسات الرياضية القارية دون مساومة.

وهذا باعتبار أنّ الجمعية فاعلا قاريا جامعا إلى الإستثمار كليا في ترقية و حماية حق المواطنين الأفارقة.

كما تحادث كعوان مع الوزيرة الرواندية للشؤون الخارجية “لويز موشيكيابو”، بحيث شدد على العلاقات الممتازة القائمة بين الجزائر ورواندا.

وتبادل وزير الإتصال، وجهات النظر مع المدير العام للجمعية العامة للإتحاد الإفريقي للبث الإذاعي غريغوار نجاكا.

وهذا حول الديناميكية القارية في مجال تعميم التلفزة الرقمية الأرضية، “تي إن تي” الذي يطرح تحديا تكنولوجيا يتمثل في توقيف البث التماثلي في أفق 2020.