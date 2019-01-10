كعوان: نقص التجربة سبب ضعف بعض البرامج التلفزيونية بالقنوات الخاصة

أكد وزير الإتصال جمال كعوان أن حداثة التجربة ونشأة القنوات التلفزيونية وراء ضعف بعض البرامج بالقنوات الخاصة.

جاء هذا خلال رده على سؤال لأحد النواب بالمجلس الشعبي الوطني، حول عدم احترام القنوات التلفزيونية لخصوصيات شهر رمضان.

مشيرا إلى أن القنوات التلفزيونية الخاصة تعد حديثة التجربة كما أنها تبث انطلاقا من الأقمار الإصطناعية وتخضع للقانون الأجنبي.

مؤكدا بتدني مستوى بعض البرامج التي تبثها هذه القنوات، مشددا على أنه لا يعني غياب بعض البرامج الجديرة بالتنويه.

كما أن سلطة ضبط السمعي البصري تحاول تأدية الدور المنوط بها، تبعا للواقع الراهن للقنوات التلفزيونية الخاصة التي تنشط في الجزائر.

وأضاف الوزير أن مؤسسات الإنتاج بالجزائر تفتقر في الوقت الراهن إلى العناصر التي تؤهلها لتلبية كل حاجيات وسائل الإعلام.

ما يتطلب توفير الموارد البشرية المؤهلة والتمويل للدفع بالمحترفين لإنتاج برامج تلفزيونية تنافسية.