إستقبل كعوان جمال، وزير الإتصال، اليوم الإثنين،بمقر وزارة الإتصال سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر لي ليان هي.

وإستعراضا الجانبان، حسب الصفحة الرسمية للوزارة، قوة العلاقات الثنائية بين الجزائر والصين الشعبية، التي يعود تاريخها لسنة 1958.

كما إستعرض الطرفان مباركة الجزائر ومساندتها بإلتحاق جمهورية الصين بقبة الأمم المتحدة، حينما كان رئيس الجمهورية بوتفليقة وزيرا للشؤون الخارجية.

وأشاد الطرفان بمستوى العلاقات التعاون الثنائية خاصة في شقها الإقتصادي، والتي أملاها التعاون الإستراتيجي بين البلدين

الممضى والموقع سنة 2014 بين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره الصيني كزي جين بيغ.

كما تم الإشادة بمستوى العلاقات الثنائية الممتازة، خاصة ما سنتج عن إنضمام الجزائر إلى مبادرة “الطريق الحريري الجديد” الصينية.