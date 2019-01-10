كعوان يهنئ الجزائريين بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة يناير

هنأ وزير الإتصال جمال كعوان، اليوم الخميس، كافة الشعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، المصادف ليوم السبت 12 جانفي 2019.

ولدى منشور فايسبوكي عبر الصفحة الرسمية لوزارة الإتصال، قال الوزير: “ونحن تحتفي بحلول السنة الأمازيغية الجديدة، يناير 2969، إحدى رموز مقومات هويتنا الوطنية وعمق تاريخنا العريق”.

وأكمل كعوان: “يسرني أن أتقدم لأخواتي الجزائريات وإخواني الجزائريين بأصدق عبارات التهاني وأزكى الأماني، سائلا الله تعالى أن يجعل هذه المناسبة السعيدة معلم خير وصحة وهناء لسائر أبناء وبنات شعبنا، وللجزائر فأل رخاء وأمن وسؤدد”.