كفاءات وطنية ودولية لتجهيز وتسيير الطريق السيار

أمر الوزير الأول، نورالدين بدوي، اليوم السبت، بإنشاء لجنة متعددة القطاعات، تتولى متابعة استكمال إنجاز مشروع تجهيز الطريق السيار “شرق-غرب”.

كما سيتم وضع حيز الخدمة نظام الدفع، وفق جدول زمني محدد، على أن تضم لجان فرعية، تتكفل بكل المسائل ذات الصلة.

وستعمل هذه اللجان على رفع العراقيل التقنية، المالية، والإجرائية مع استكمال وضع الإطار القانوني المتعلق باستغلال الطريق السيار والمحافظة عليه.

مع اقتراح أحسن الأنماط العصرية الممكن الاعتماد عليها في تسيير هذه المنشأة، بما في ذلك الشراكة أواللجوء إلى المساعدة التقنية

كما سيتم استقدام كفاءات وطنية ودولية ذات خبرة وتجربة عاليتين في تسيير هذا النوع من المنشآت.

كما كلف الوزير الأول وزير الأشغال العمومية والنقل بإعداد دراسة اقتصادية ومالية دقيقة، وفق مقاربة براغماتية وبمشاركة الخبراء والمختصين.

وهذا قصد وضع تصور دقيق بخصوص التسعيرات التي ستطبق في إطار نظام الدفع، بما يضمن مردودية هذا الاستثمار العمومي الهام.

بالإضافة إلى مايتناسب مع خصوصيات وإمكانيات كل فئة من مستعملي الطريق ويوفر المداخيل الضرورية لصيانتها والحفاظ عليها.

وستحدد هذه التسعيرات وفقا للإجراءات التشريعية المعمول بها، حسب ما جاء في بيان للوزارة الأولى، خلال اجتماع وزاري مشترك.

كما سيتم وضع تصور شامل حول أنظمة الدفع العصرية التي سيتم اعتمادها، بما يوفر المرونة المطلوبة لمستعملي الطريق.