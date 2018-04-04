كفالة يتيم.. المرض وعسر الحال فمن يساعدني على الاستمرار؟

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد..

في ميزان حسناتكم

إخواني القرّاء، أناشد فيكم قلوبكم الطيّبة وضمائركم الحيّة، أن تنظروا إليّ بعين الرحمة، فأنا في أمس الحاجة إلى مساعدتكم ومساندتكم بعدما سدّت في وجهي كل الأبواب.

أنا امرأة مصابة بعدة أمراض مزمنة، مما جعلني أتوقف عن العمل بعدما عجزت تماما عن القيام بأيّ نشاط. للعلم فأنا وحيدة وأعول ابنتي وحفيدتي اليتيمة، إبني الوحيد عليه حكم قضائي لم ينقض بعد، فهو مقيم في السجن، زد على ذلك، فأنا ملزمة بدفع مبلغ شهري لصاحب الغرفة التي لا تليق بقيمة البشر، وكل ذلك لقلة حيلتي وهوان أمري.

إخواني القرّاء، أبنائي وأخواتي، ساعدوني أرجوكم، فلم أعد أستطيع التحمّل ويكاد الفقر يقضي عليّ، أسألكم العون والمساعدة ولكم الأجر والثواب، وأنا على أتم اليقين بأن طلبي سيلقى الاستجابة لدى القلوب الرحيمة.