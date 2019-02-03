كفالي: “أتمنى البقاء أطول مدة ممكنة مع الحمراوة والفوز بلقب”   

أبدى الفرنسي ميشال كفالي، المدرب الجديد لمولودية وهران، سعادته بالعودة للفريق، مؤكدا رغبته في البقاء أوطل فترة ممكنة والتتويج بالألقاب.

وصرح كفالي، لتلفزيون “النهار”: “أعرف الوضعية الصعبة التي يجتازها الفريق، وأتمنى أن تتوحد جهود الجميع في نفس الإتجاه”.

وأضاف: “أعرف جيدا بيت الحمراوة وأنصاره، أشكر الرئيس بابا، على ثقتة، وأتمنى هذه المرة البقاء أطول فترة ممكنة والفوز بلقب”.

يذكر أن ميشال كفالي، سبق له الإشراف على العارضة الفنية لمولودية وهران، موسم 2014-2015، ليعود هذا الموسم لخلافة عمر بلعطوي.